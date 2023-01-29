​Названы сроки восстановления Дембеле

В субботу «Барселона» обыграла «Жирону» в чемпионате Испании, но потеряла при этом Усмана Дембеле – вингера пришлось менять из-за травмы уже по ходу первого тайма.

Изначально в прессе появилась информация о том, что Дембеле на восстановление понадобится около трёх недель. Дальнейшее обследование дало понять, что француз пропустит больше времени. У Дембеле выявили небольшой надрыв в мышце бедра левой ноги. 25-летний футболист пропустит около пяти недель, пишет испанский Sport.

Таким образом, Усман Дембеле не поможет «Барселоне» в матчах Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» в феврале.