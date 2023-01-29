​Дани Алвес уже играет в футбол… в тюрьме

Экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес был арестован по подозрению в сексуальном насилии. В качестве меры пресечения 39-летнего бразильца отправили за решётку без права внесения залога.

На протяжении последних дней в прессе появляется информация о том, что Алвес неплохо адаптировался к жизни в заключении. По данным La Vanguardia, бывший игрок «Барселоны» уже даже сыграл в футбол в тюрьме. Это случилось в четверг. Отмечается, что футбольный матч с участием Дани Алвеса вызвал серьёзный интерес среди заключённых.

Напомним, что некая девушка обвиняет Дани Алвеса в принуждении к интиму в туалете ночного клуба. Футболист утверждает, что связь была добровольной.