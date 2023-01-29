В среде футбольных фанатов активно обсуждают будущее Зинедина Зидана. Сообщалось, что в последние полтора года тренер ждал возможности возглавить сборную Франции. Не сложилось – контакт с Дидье Дешамом был пролонгирован.

В последние дни в прессе появились слухи о том, что Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал». Впрочем, такой сценарий считается маловероятным. Причина – холодные отношения между Зиданом и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Об этом пишет RMC Sport.

В настоящий момент у руля «Реала» стоит Карло Анчелотти. В прошлом сезоне под руководством итальянца команда выиграла Ла Лигу и Лигу чемпионов.