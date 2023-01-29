Анчелотти выразил претензию президенту «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство глубиной состава своей команды.

Как информирует Relevo, после фиаско в матче за Суперкубок Испании против «Барселоны» (1:3) президент «сливочных» Флорентино Перес попросил тренера срочно отреагировать на эту неудачу. Со своей стороны, Анчелотти заявил, что его не устраивает глубина состава команды. По его словам, он может рассчитывать лишь на 14-15 футболистов. Во время общения итальянец привел в пример «Барселону», которая стабильно подписывает новых игроков.

«Реал» идет на втором месте в таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть баллов.