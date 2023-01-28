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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес сидит в одной камере с бывшим охранником Роналдиньо

28 Января 2023 • 21:33 Комментировать

Экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса обвиняют в сексуальном насилии. Недавно 39-летнего бразильца отправили за решётку, где в настоящий момент он ожидает суда.

На страницах испанского издания Sport была размещена информация о том, кто является сокамерником Дани Алвеса. По данным источника, бразилец сидит в одной камере с человеком по имени Коутиньо. Раньше он был охранником Роналдиньо.

Отмечается, что Дани Алвеса сознательно определили в одну камеру с Коутиньо, чтобы футболисту было чуть проще адаптироваться к новым реалиям.

Дани Алвес ранее признал связь с девушкой в туалете ночного клуба. При этом футболист настраивает, что связь была добровольной.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Дани Алвес
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