​Директор «Атлетико»: Судьи невольно помогают «Реалу»

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль выступил с заявлением после поражения команды от «Реала» в четвертьфинале Кубка Испании.

«Я с огромным уважением отношусь к судьям. Уверен, что их намерения всегда самые лучшие, но любой, кто наблюдает за всем со стороны, почти всегда видит одно и то же.

«Реал» - клуб с очень сильным окружением и множеством интересов. Они создают такое давление, что оно влияет на людей, принимающих решения. Для «Реала» кампания против тех, кто, по их мнению, им вредит – нормальное явление. Такова система, и мы не можем изменить её в одиночку», - слова функционера приводятся на клубном сайте.

По мнению Мигеля Анхеля Хиля, арбитр должен был показать вторую жёлтую карточку Дани Себальосу, когда «Атлетико» вёл в счёте.

«Но оставить «Реал» в меньшинстве при счёте 0:1 на их стадионе, когда на конку стоит путёвка в полуфинал – это очень громкие слова», - считает директор «матрасников».