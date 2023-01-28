Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Флорентино Перес был очень зол после поражения «Реала» от «Барселоны» слухи

28 Января 2023 • 14:36 Комментировать

Недавно «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:1 в финале Суперкубка Испании. После той игры президент мадридского клуба Флорентино Перес был очень зол. Как сообщает Relevo, таким сердитым босс «сливочных» не был уже давно.

Перес спокойно вёл себя на публике, но внутри него бурлил вулкан эмоций. Президенту «Реала» не понравилось, что в финале он увидел физически подавленную команду, игравшую без искры. Перес обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти и потребовал объяснений. Кроме того, президент «сливочных» сказал, что ожидает немедленной и решительной реакции, а также напомнил, что для «Реала» не бывает второстепенных трофеев.

Ближайший матч «Реал» проведёт 29 января – против «Реала Сосьедад» в Ла Лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Флорентино Перес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.01.23 в 16:00
Кадис Кадис
Мальорка Мальорка
2.90 3.05 2.75
Видео
28.01.23 в 18:15
Жирона Жирона
Барселона Барселона
5.80 4.40 1.56
Видео
28.01.23 в 20:30
Севилья Севилья
Эльче Эльче
1.51 4.40 6.60
Видео
28.01.23 в 23:00
Хетафе Хетафе
Бетис Бетис
3.10 3.05 2.55
Видео
29.01.23 в 16:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия Валенсия
3.25 3.25 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Января
15:26 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» видит в Ферране Торресе идеального игрока для команды
15:14 · Италия. Серия А
«Реал» может подписать звёздного француза в полузащиту слухи
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Спортинг» может пригласить Бельерина, если Порро покинет команду
14:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карвахаль, Тчуамени и Алаба должны вернуться к матчу с «Валенсией»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Мой сын не собирается возглавлять «Эвертон»
14:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» плохо играет? То же самое люди говорили, когда мы выиграли Лигу чемпионов»
14:36 · Испания. Ла Лига
​Флорентино Перес был очень зол после поражения «Реала» от «Барселоны» слухи
12:45 · Англия. Премьер-лига
Триппьер назвал лучший гол, который видел в карьере
12:37 · Испания. Ла Лига
В «Реале» идут споры по поводу того, стоит ли продлевать контракт с Себальосом
11:35 · Англия. Премьер-лига
Ферлан Менди рискует пропустить первый матч против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
11:18 · Испания. Ла Лига
Хави не рассчитывает на Бельерина
11:09 · Испания. Ла Лига
​«Реал» - «Реал Сосьедад»: прогноз на матч чемпионата Испании – 29 января 2023
11:04 · Испания. Ла Лига
Фабрицио Романо: «Рафинья сделает всё возможное, чтобы остаться в «Барселоне»
02:29 · Испания. Ла Лига
Бывший помощник Модрича рассказал о шикарных подарках, которые сделал хорват после выигранного «Золотого мяча» 1
01:01 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» спокойно обыграла «Эспаньол»
Все новости
Рекомендуем