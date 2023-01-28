Недавно «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:1 в финале Суперкубка Испании. После той игры президент мадридского клуба Флорентино Перес был очень зол. Как сообщает Relevo, таким сердитым босс «сливочных» не был уже давно.

Перес спокойно вёл себя на публике, но внутри него бурлил вулкан эмоций. Президенту «Реала» не понравилось, что в финале он увидел физически подавленную команду, игравшую без искры. Перес обратился к главному тренеру команды Карло Анчелотти и потребовал объяснений. Кроме того, президент «сливочных» сказал, что ожидает немедленной и решительной реакции, а также напомнил, что для «Реала» не бывает второстепенных трофеев.

Ближайший матч «Реал» проведёт 29 января – против «Реала Сосьедад» в Ла Лиге.