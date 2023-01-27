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Чемпионат Испании. Ла Лига

Орлов: «Игра «Барселоны» мне нравится, очень нравится Гави»

27 Января 2023 • 19:34 Комментировать

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал футбол, который демонстрирует каталонская «Барселона».

«Игра «Барселоны» мне нравится, очень нравится Гави. Это что-то потрясающее. То, на которой скорости он работает с мячом, - это здорово», - приводит слова Орлова «Радио Зенит».

Комментатор признался, что считает Гави высококлассным футболистом, а также предположил, что влияние на 18-летнего игрока мог оказать главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

В данный момент «Барселона», имея в своём активе 44 балла, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Геннадий Орлов Хави Эрнандес Гави
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