Орлов: «Игра «Барселоны» мне нравится, очень нравится Гави»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал футбол, который демонстрирует каталонская «Барселона».

«Игра «Барселоны» мне нравится, очень нравится Гави. Это что-то потрясающее. То, на которой скорости он работает с мячом, - это здорово», - приводит слова Орлова «Радио Зенит».

Комментатор признался, что считает Гави высококлассным футболистом, а также предположил, что влияние на 18-летнего игрока мог оказать главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

В данный момент «Барселона», имея в своём активе 44 балла, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.