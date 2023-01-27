​Алвес признал, что имел связь с девушкой в ночном клубе – футболиста обвиняют в сексуальном насилии

Дани Алвес недавно был арестован по подозрению в сексуальном насилии. Некая девушка обвиняет бывшего игрока «Барселоны» в том, что он в жёсткой форме принудил её к интиму в туалете ночного клуба. Инцидент произошёл в конце прошлого года.

Как сообщает Marca, адвокат Дани Алвеса сообщил о том, что футболист признал факт связи с девушкой в ночном клубе. По словам юриста, изначально Алвес отрицал связь из-за желания скрыть от супруги измену.

При этом Дани Алвес отрицает обвинения в сексуальном насилии. Он сказал, что половой акт в туалете произошёл по обоюдному согласию.

Дани Алвесу 39 лет. Из-за скандала недавно контракт с бразильцем расторг мексиканский «Пумас».