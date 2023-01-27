Винисиус принял решение о будущем в «Реале»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор не собирается покидать мадридский «Реал», несмотря на постоянные расистские оскорбления от болельщиков на матчах чемпионата Испании.

Как стало известно UOL Esporte, форвард намерен бороться с дискриминацией, оставаясь игроком «королевского» клуба.

«Нет никаких шансов, что Жуниор покинет «Реал». Оскорбления на почве расизма лишь мотивируют его еще сильнее. Он хочет доказать все на поле. Пусть расисты привыкают к этому», - заявил источник, близкий к бразильцу.

22-летний Винисиус принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, отметившись шестью голами и тремя ассистами.