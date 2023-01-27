Облак: «Судьи принимают решения в пользу «Реала», мы привыкли к этому»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак пообщался с журналистами после поединка против «Реала» в ¼ финала Кубка Испании. По мнению словенца, главный рефери допустил ошибку, не удалив с поля полузащитника «сливочных» Дани Себальоса.

«Себальоса нужно было удалить с поля. Он заслужил вторую желтую карточку, когда «Атлетико» вел в счете. Но было принято решение в пользу соперника. Мы уже начинаем привыкать к такому. Было тяжело, но команда сражалась до последнего», - передает слова голкипера газета Marca.

Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1. В овертайме «Реал» смог дожать соперника, забив еще два гола.