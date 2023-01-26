​«Барселона» готовится к переговорам с Дембеле

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Тем не менее, каталонцы рассчитывают уже в обозримом будущем подписать с французским футболистом новое трудовое соглашение. Как сообщает испанский Sport, «сине-гранатовые» готовятся к переговорам и начнут их после закрытия зимнего трансферного окна. На «Камп Ноу» уверены, что переговоры пройдут гладко, ведь Дембеле ранее говорил о желании продолжать выступать за «Барселону».

Скорые переговоры «Барселоны» с Усманом Дембеле не радуют «ПСЖ» - гранд Лиги 1 проявляет интерес к 25-летнему вингеру.