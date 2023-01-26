Бальде назвал цель «Барселоны» в Кубке Испании

19-летний защитник Алехандро Бальде высказался о победе каталонской «Барселоны» над «Реал Сосьедадом» в матче ¼ финала Кубка Испании.

«Я горжусь, что за нашу команду играет такой футболист, как Усман Дембеле. Он обладает многими полезными качествами и очень много дает нашему нападению.

Наша цель – победа в Кубке Испании. Для этого осталось провести три поединка», - передает слова Бальде издание Football-Espana.

Напомним, что «Барселона» минимально победила «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Единственный мяч на старте второго тайма забил атакующий полузащитник Усман Дембеле.