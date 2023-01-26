Кимпембе может сменить «ПСЖ» на испанский топ-клуб

Защитник Преснел Кимпембе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно, об этом сообщает Le Parisien. У 27-летнего исполнителя есть вариант трудоустройства в испанском чемпионате.

Как информирует источник, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Трансферная стоимость Преснела оценивается в 40 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «матрасниками» рассчитано до середины 2024 года.

За парижский гранд Кимпембе выступает с лета 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Франции защитник провел восемь поединков, в которых получил три желтые карточки.