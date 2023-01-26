Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кимпембе может сменить «ПСЖ» на испанский топ-клуб

26 Января 2023 • 06:40 Комментировать

Защитник Преснел Кимпембе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно, об этом сообщает Le Parisien. У 27-летнего исполнителя есть вариант трудоустройства в испанском чемпионате.

Как информирует источник, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Трансферная стоимость Преснела оценивается в 40 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «матрасниками» рассчитано до середины 2024 года.

За парижский гранд Кимпембе выступает с лета 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Франции защитник провел восемь поединков, в которых получил три желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
08:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» разочарована игрой дорогостоящего новичка
07:22 · Италия. Серия А
Испанец из «Реала» будет играть за сборную Марокко
07:10 · Испания. Кубок
Мостовой сделал прогноз на матч «Реал» - «Атлетико»
06:57 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада» высказался о поражении от «Барселоны»
06:40 · Испания. Ла Лига
Кимпембе может сменить «ПСЖ» на испанский топ-клуб
06:33 · Италия. Серия А
«Барселона» готовит 40 миллионов евро на форварда из Серии А
05:52 · Испания. Кубок
Хави рассказал, что ему не нравится в игре «Барселоны»
05:46 · Испания. Ла Лига
Женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола
03:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сыграет против «Жироны» в футболках, стилизованных под каталонский флаг
02:14 · Испания. Кубок
Хави: «Дембеле поверил в себя и осознал, что является одним из лучших вингеров в мире»
02:02 · Испания. Кубок
Хави прокомментировал выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании
01:50 · Испания. Кубок
«Барселона» стала первой командой, достигшей отметки в 1500 голов в Кубке Испании
01:24 · Испания. Ла Лига
Дембеле забил свой 40-й гол за «Барселону»
01:17 · Испания. Кубок
Араухо поделился секретом успеха Дембеле при Хави
00:52 · Испания. Кубок
Анчелотти просит «госзащиту» для Винисиуса 1
Все новости
Рекомендуем