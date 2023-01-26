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Чемпионат Испании. Ла Лига

Женская «Барселона» установила рекорд мирового футбола

26 Января 2023 • 05:46 Комментировать

Женская команда «Барселоны» установила мировой рекорд. Как информирует CNN, «сине-гранатовые» стали первым коллективом в истории футбола, сумевшим одержать 50 побед подряд в рамках национального чемпионата.

25 января женская команда «Барселоны» одержала юбилейную «викторию» над «Лас-Пальмасом» со счетом 5:0.

Последнее поражение каталонских футболисток датировано июнем 2021 года – тогда они уступили «Атлетико» со счетом 3:4. После этого «Барселона» имеет статистику 247 забитых мячей и 19 пропущенных.

Добавим, что мужская команда лидирует в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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