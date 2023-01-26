Дембеле забил свой 40-й гол за «Барселону»

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Барселона» с минимальным счетом одолела «Реал Сосьедад», единственный гол встречи забил в начале второго тайма Усман Дембеле. Как выяснилось, для Усмана, который выступает за «Барселону» с 2017 года, это был сороковой гол в составе клуба за все время выступлений, то есть за более чем пять лет. Впрочем, основной его специализацией, как известно, остаются голевые передачи - в этом компоненте он исключительно хорош. А своего соперника по полуфиналу «Барселона» узнает после матча между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», который состоится уже завтра.