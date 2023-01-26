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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кошкины слёзы» - «Реал» выделил лишь чуть более 300 билетов для поклонников «Атлетико» на предстоящий дерби

26 Января 2023 • 00:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетико М
26.02 17:00

Через месяц мадридский «Реал» примет в домашнем матче «Атлетико», и в испанской столице уже начались продажи билетов на игру. Однако квоты, которые выделило руководство «Реала» для поклонников «матрасников», ошарашили тех - на запрос в более чем четыре тысячи билетов последовал «ответ» - 334 билета, и ни одного больше...

Но у фанов «Атлетико» уже есть план Б - тем, кто не сможет попасть на матч, предстоит пообщаться с командой перед ее посадкой в автобус и отправлением на «Сантьяго Бернабеу», после чего они отправятся в бары рядом с «Метрополитано» и будут смотреть матчи там. Формула, уже отработанная во время пандемии, когда допуск на стадионы быз закрыт в принципе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИКО М
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