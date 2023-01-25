«Жирона» разыгрывает билеты на матч с «Барселоной» при помощи... квеста

Близится 28 января, и в этот день в каталонской Жироне будет большой праздник - в гости пожалует «Барселона», в рамках девятнадцатого тура испанского чемпионата.

И руководство клуба, дабы еще больше подогреть ажиотаж, решило повторить практику сезона 2018/2019 - провести так называемый квест в одной известной социальной сети, суть которого состоит в поиске билетов, запрятанных по всему городу. Разумеется, «поисковые группы» получают подсказки и указания через клубное приложение.

Квест продлится до вечера 25 января, а 28 числа, в субботу, команды сразятся между собой начиная с 18:15 по московскому времени.