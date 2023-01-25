Лайнес покинет европейский футбол

22-летний мексиканский вингер севильского «Бетиса» Диего Лайнес, на правах аренды выступающий за португальскую «Брагу», не смог освоиться в европейском футболе и вскоре вернётся в чемпионат родной страны. Об этом сообщает GSFN со ссылкой на Marca.

По информации источника, новым клубом в карьере Лайнеса станет монтеррейский «УАНЛ Тигрес».

Переход по договору аренды в португальскую «Брагу» по задумке должен был помочь мексиканцу освоиться в особенностях европейского футбола, однако этого не произошло - Лайнес до сих пор не может произвести впечатление на тренера и, согласно Transfermarkt, на данный момент отыграл лишь 10% всех возможных минут в лиге.