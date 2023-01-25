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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Себальосу

25 Января 2023 • 15:11 Комментировать

В мадридском «Реале» передумали расставаться с полузащитником Дани Себальосом. Хавбек произвел приятное впечатление своей игрой в последних матчах, и руководство «сливочных» решило предложить ему новый контракт.

Как информирует портал Goal.com, в ближайшее время стороны сядут за стол переговоров. Срок действующего контракта между «Реалом» и Себальосом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании 26-летний полузащитник принял участие в десяти поединках, в которых отметился результативной передачей и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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