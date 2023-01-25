Роналду передумал: вместо «Реала» Криштиану отдал сына в арабскую школу футбола

Мы уже сообщали в конце прошлого года, что Роналду решил отдать своего сына в академию «Реала», но сейчас знаменитый португалец передумал и записал своего 12-летнего наследника в академию «Махд» в самом центре Эр-Риада. Стоит заметить, что сейчас сын Роналду будет тренироваться с ребятами, которые старше него на два года - в таком возрасте это ощутимая разница, уточняет издание the Sun.

Напомним, что Роналду выступал в мадридском «Реале» с 2009 по 2018 год и недавно признал, что жалеет о расставании с клубом, в котором провел самые плодотворные годы своей великой карьеры.