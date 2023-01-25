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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналду передумал: вместо «Реала» Криштиану отдал сына в арабскую школу футбола

25 Января 2023 • 00:45 Комментировать (1)

Мы уже сообщали в конце прошлого года, что Роналду решил отдать своего сына в академию «Реала», но сейчас знаменитый португалец передумал и записал своего 12-летнего наследника в академию «Махд» в самом центре Эр-Риада. Стоит заметить, что сейчас сын Роналду будет тренироваться с ребятами, которые старше него на два года - в таком возрасте это ощутимая разница, уточняет издание the Sun.

Напомним, что Роналду выступал в мадридском «Реале» с 2009 по 2018 год и недавно признал, что жалеет о расставании с клубом, в котором провел самые плодотворные годы своей великой карьеры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Января 2023 в 02:00
Зато Перес не передумал...
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