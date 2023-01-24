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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Наср» предложил контракт Модричу

24 Января 2023 • 19:37 Комментировать

Саудовский клуб «Аль-Наср», игроком которого не так давно стал звёздный португальский форвард Криштиану Роналду, предложил контракт лидеру сборной Хорватии Луке Модричу. Об этом сообщает Okaz.

Так, по соглашению, которое рассчитано на 2,5 года, опытный хорват будет получать оклад в 40 млн евро за сезон. И если этой зимой «Реал» не отпустит своего полузащитника, то саудовский клуб вернётся в этому вопросу грядущим летом. Именно в конце июня у Модрича закончится текущий контракт со «сливочными».

В текущем сезоне Модрич забил пять голов за «Реал» во всех турнирах, а также стал бронзовым призёром катарского мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
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