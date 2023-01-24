Криштиану Роналду в своё время был одержим заработной платой своего конкурента в лице Лионеля Месси. Об этом рассказывается в материале El Mundo.

По данным источника, однажды на торжественной церемонии Криштиану Роналду пытался узнать зарплату Лионеля Месси у тогдашнего президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

«Я не могу сказать тебе, но это более чем в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», - ответил Бартомеу Роналду, если верить источнику.

Вскоре после этой церемонии Криштиану Роналду сменил клубную прописку, перебравшись из «Реала» в «Ювентус». Трансфер, как известно, состоялся летом 2018 года.