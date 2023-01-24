«Барселона» не сможет усилить состав зимой

В зимнее трансферное окно «Барселона» не сможет усилить свой состав. Причина заключается в том, что каталонцы не потянут новичков в рамках правил финансового фэйр-плей. Об этом на своих станицах рассказывает Marca.

Недавно из клуба ушёл вингер Мемфис Депай, плюс ранее о завершении карьеры объявил Херард Пике. Зарплатная ведомость «сине-гранатовых» сократилась, но даже при этом они не смогут подписать новичков.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави говорил, что он хотел бы получить нового футболиста после ухода из команды Мемфиса Депая. Нидерландец перебрался в «Атлетико».