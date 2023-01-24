Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не сможет усилить состав зимой

24 Января 2023 • 14:52 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Барселона» не сможет усилить свой состав. Причина заключается в том, что каталонцы не потянут новичков в рамках правил финансового фэйр-плей. Об этом на своих станицах рассказывает Marca.

Недавно из клуба ушёл вингер Мемфис Депай, плюс ранее о завершении карьеры объявил Херард Пике. Зарплатная ведомость «сине-гранатовых» сократилась, но даже при этом они не смогут подписать новичков.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави говорил, что он хотел бы получить нового футболиста после ухода из команды Мемфиса Депая. Нидерландец перебрался в «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Января
14:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет усилить состав зимой
14:35 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может включить своего полузащитника в сделку по Беллингему слухи
13:46 · Италия. Серия А
«Барселона» следит за четырьмя игроками «Ювентуса» 1
12:51 · Англия. Премьер-лига
Пять топ-клубов хотят купить Беллингема
12:43 · Испания. Ла Лига
Месси не хочет возвращаться в «Барселону», так как обижен на нынешнее руководство
10:51 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Сперцян готов уехать играть в Европу уже сейчас, а не летом» эксклюзив
06:15 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» готов выложить 25 млн евро за форварда «Вильярреала»
01:01 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» дважды отыгрывалась в матче с «Валенсией»
23 Января
20:43 · Испания. Ла Лига
Куман рад, что Депай перешёл в «Атлетико»
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» согласился отдать Айосе Переса в аренду «Бетису»
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Боруссия» борются за испанского защитника
17:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сделал необычный подарок болельщику 1
17:28 · Испания. Ла Лига
​Себальос настроен заработать новый контракт в «Реале»
16:55 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген - о победе «Барселоны»: «Золотые три очка»
16:52 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» продлил контракт с Барриосом
Все новости
Рекомендуем