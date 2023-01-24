«Альмерия» дважды отыгрывалась в матче с «Валенсией»

Нечасто побеждающие середняки Примеры, «Валенсия» и «Альмерия», встретились в понедельник. До 45-й минуты на поле ничего особого не происходило, после чего гости не забили пенальти, Ларжи Рамазани пробил в штангу. Сразу после перерыва Джастин Клюйверт открыл счет ударом головой. В похожем ключе Хуан Брандарис восстановил паритет. Эдинсон Кавани заработал 11-метровый, но судья все же передумал. Но он не отменил результативное добивание Хосе Гайя. Но и во второй раз в матче «Альмерия» отыгралась, точный удар удался Франсиско Портильо.
«Валенсия» делит 12-е место, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Клюйверт Джастин48'
|54'Брандарис Хуан (1:1)
|(2:1) Гайя Хосе65'
|75'Портильо Франсиско (2:2)
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Габриэль Паулиста•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Лато Тони77' (Дуро Уго (77') •Муса Юнус•Алмейда Андре IV 84'77' (Мориба Илайкс (77') •Клюйверт Джастин88' (Андре Маркос (88') •Лино Сэмуел•Кавани Эдинсон 45'88' (Кастильехо Самуэль (88')
Мартинес Фернардо•Мендес Убулан66' (Портильо Франсиско (66') •Эли Родриго•Брандарис Хуан•Акиеме Серхио•Робертоне Лукас•Саму Гарсия•Мелеро Гонсало 80'84' (Эгуарас Иниго (84') •Баптистао Лео76' (Эмбарба Адриан (76') •Туре Эль Билал76' (Суарес Луис III (76') •Рамазани Ларжи67' (Посо Алехандро (67')
23 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя