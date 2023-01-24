«Альмерия» дважды отыгрывалась в матче с «Валенсией»

Нечасто побеждающие середняки Примеры, «Валенсия» и «Альмерия», встретились в понедельник. До 45-й минуты на поле ничего особого не происходило, после чего гости не забили пенальти, Ларжи Рамазани пробил в штангу. Сразу после перерыва Джастин Клюйверт открыл счет ударом головой. В похожем ключе Хуан Брандарис восстановил паритет. Эдинсон Кавани заработал 11-метровый, но судья все же передумал. Но он не отменил результативное добивание Хосе Гайя. Но и во второй раз в матче «Альмерия» отыгралась, точный удар удался Франсиско Портильо.

«Валенсия» делит 12-е место, у соперника на один балл меньше.