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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» дважды отыгрывалась в матче с «Валенсией»

24 Января 2023 • 01:01 Комментировать
Валенсия
2:2
Альмерия
окончен

Нечасто побеждающие середняки Примеры, «Валенсия» и «Альмерия», встретились в понедельник. До 45-й минуты на поле ничего особого не происходило, после чего гости не забили пенальти, Ларжи Рамазани пробил в штангу. Сразу после перерыва Джастин Клюйверт открыл счет ударом головой. В похожем ключе Хуан Брандарис восстановил паритет. Эдинсон Кавани заработал 11-метровый, но судья все же передумал. Но он не отменил результативное добивание Хосе Гайя. Но и во второй раз в матче «Альмерия» отыгралась, точный удар удался Франсиско Портильо.

«Валенсия» делит 12-е место, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Валенсия2:2Альмерия
(1:0) Клюйверт Джастин48'  
  54'Брандарис Хуан (1:1)
(2:1) Гайя Хосе65'  
  75'Портильо Франсиско (2:2)
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриГабриэль ПаулистаОзкаджар ДженкГайя ХосеЛато Тони 77' (Дуро Уго ( 77') Муса ЮнусАлмейда Андре IV  84' 77' (Мориба Илайкс ( 77') Клюйверт Джастин 88' (Андре Маркос ( 88') Лино СэмуелКавани Эдинсон  45' 88' (Кастильехо Самуэль ( 88')
Запасные: Кёмерт ЭрайВаскес ХесусFran PerezДьякаби МуктарРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианГильямон Уго
Мартинес ФернардоМендес Убулан 66' (Портильо Франсиско ( 66') Эли РодригоБрандарис ХуанАкиеме СерхиоРобертоне ЛукасСаму ГарсияМелеро Гонсало  80' 84' (Эгуарас Иниго ( 84') Баптистао Лео 76' (Эмбарба Адриан ( 76') Туре Эль Билал 76' (Суарес Луис III ( 76') Рамазани Ларжи 67' (Посо Алехандро ( 67')
Запасные: Сентельес АлехандроЛазароБабич СрджанПуигмаль АрнауСоуза Диего IIДе ла Ос СесарЛазаро Диего
23 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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