Анчелотти сделал необычный подарок болельщику

В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и мадридским «Реалом». «Королевский» клуб отпраздновал гостевую победу со счетом 2:0.

Как информирует ИА Regnum, после финального свистка главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти подарил одному из болельщиков жвачку.

Благодаря вчерашней победе мадридский гранд набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти отстают от лидирующей каталонской «Барселоны» на три пункта.

Следующий матч «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Атлетико».