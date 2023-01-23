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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти сделал необычный подарок болельщику

23 Января 2023 • 17:35 Комментировать (1)

В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» Бильбао и мадридским «Реалом». «Королевский» клуб отпраздновал гостевую победу со счетом 2:0.

Как информирует ИА Regnum, после финального свистка главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти подарил одному из болельщиков жвачку.

Благодаря вчерашней победе мадридский гранд набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти отстают от лидирующей каталонской «Барселоны» на три пункта.

Следующий матч «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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NOBODY
23 Января 2023 в 17:43
которую сам пожевал? ))
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