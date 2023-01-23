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​Себальос настроен заработать новый контракт в «Реале»

23 Января 2023 • 17:28 Комментировать

Полузащитник Дани Себальос сказал несколько слов о своём будущем. Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.

«Нет более крупного клуба, чем «Реал». У меня осталось четыре месяца по контракту, но я собираюсь отдать всё, чтобы показать, что хочу остаться здесь. Я должен стиснуть зубы и показать, что я нахожусь на том уровне, чтобы играть здесь», - слова Себальоса приводит Goal со ссылкой на клубное ТВ «Реала».

В сезоне 2022/2023 Дани Себальос провёл за «Реал» 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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