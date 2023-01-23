Тер Штеген - о победе «Барселоны»: «Золотые три очка»

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген высказался о победе каталонской «Барселоны» над «Хетафе» в матче чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отпраздновали минимальную «викторию» со счетом 1:0.

«Золотые три очка. Это именно та победа, ради которой нужно было серьезно поработать. Этот успех сделает нас еще сильнее. Каждая наша победа усложнять жизнь конкурентам.

Рад, что одноклубники ценят мой вклад в наши результаты. Я выкладываюсь на 100 процентов в каждой встрече», - цитирует тер Штегена Diario Sport.

«Барселона» набрала 44 очка и идет на первом месте в Ла Лиге. Каталонцы опережают «Реал» на четыре балла.