Бутрагеньо рассказал о роли Бензема в «Реале»

Футбольный функционер Эмилио Бутрагеньо, который работает в мадридском «Реале», высказался о роли французского центрфорварда Карима Бензема в «королевском» клубе.

«Бензема – это игрок, который приносит «Реалу» много голов. При этом он не только бомбардир. У Карима много других качеств, его вклад в успехи команды тяжело оценить. Он является связующим звеном и голеадором одновременно», - передает слова Бутрагеньо DAZN.

35-летний нападающий выступает за мадридский коллектив с лета 2009 года. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до окончания сезона-2022/2023. Трансферный ценник Карима – 35 миллионов евро.