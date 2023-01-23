Хави извинился после своих слов в поддержку Дани Алвеса

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес был арестован и ожидает решения суда. 39-летнего бразильца обвиняют в сексуальном насилии – ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. Комментируя ситуацию, главный тренер «Барселоны» Хави сказал, что он шокирован, и что ему жаль Алвеса. Теперь молодой специалист дал новый комментарий.

«Я хотел бы пояснить свои слова, меня неправильно поняли. Это действительно сложная и важная тема. Я не упомянул о жертве. Считаю, что такие действия должны быть осуждены, сделал ли их Дани или кто-то другой. Хочу извиниться перед жертвой и другими жертвами насилия. Я понимаю критику в свой адрес», - сказал Хави.

Напомним, что некая девушка утверждает, что Дани Алвес принудил её к интиму в туалете ночного клуба.