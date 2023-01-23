Анчелотти оценил уровень Бензема после травмы

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего команды Карима Бензема во вчерашнем поединке 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (Бильбао). Гол француза помог «сливочным» победить со счетом 2:0.

«Карим вернулся в своих лучших кондициях. Бензема очень много дает нашей атаке. Я полностью доволен его выступлением. Еще хочу отметить то, как сыграл Камавинга. Он провел потрясающий матч. «Реал» отлично действовал в защите. Мы ничего не позволили сделать сопернику и заслуженно выиграли», - цитирует итальянского специалиста AS.

После этого матча «Реал» набрал 41 балл и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.