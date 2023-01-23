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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа новая трансферная цель «Барселоны»

23 Января 2023 • 09:23 Комментировать

Полузащитник Оскар Глох, правами на которого владеет «Маккаби» Тель-Авив, может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

По сообщениям источника, заинтересованность в трансфере 18-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». Директор «сине-гранатовых» Йорди Кройф активно занимается этой сделкой.

Ранее в СМИ ходила новость об интересе к Глоху со стороны дортмундской «Боруссии» и петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - зима 2023 Оскар Глох
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