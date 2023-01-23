Названа новая трансферная цель «Барселоны»

Полузащитник Оскар Глох, правами на которого владеет «Маккаби» Тель-Авив, может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах портала Sport.es.

По сообщениям источника, заинтересованность в трансфере 18-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». Директор «сине-гранатовых» Йорди Кройф активно занимается этой сделкой.

Ранее в СМИ ходила новость об интересе к Глоху со стороны дортмундской «Боруссии» и петербургского «Зенита».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.