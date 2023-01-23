Анчелотти рассказал о давлении в сторону Винисиуса

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем команды Винисиусе Жуниоре после игры с «Атлетиком» (Бильбао) в рамках 18-го тура Ла Лиги. «Сливочные» одержали победу со счетом 2:0.

«Винисиус сейчас играет в свой футбол. Это очень хороший футболист, на которого постоянно давят болельщики, соперники и даже иногда арбитры. Но Жуниор продолжит совершенствоваться, чтобы никогда не жаловаться. Считаю бессмысленным это давление. Хочу, чтобы его уважали», - цитирует итальянца Bernabeu Digital.

В текущем сезоне Ла Лиги бразилец отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами в 17 встречах.