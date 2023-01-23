Педри впервые забил в двух играх подряд за «Барселону»

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Барселона» с минимальным счетом одолела «Хетафе», это случилось благодаря голу Педри на исходе первого тайма. Талантливый полузащитник каталонского суперклуба прокомментировал итоги игры, поздравив с успехом болельщиков «Барсы» в прямом эфире после матча.

- Привет, кулерс, счастлив, что победили, счастлив, что забили, счастлив, что продолжаем лидировать в чемпионате, - цитирует слова Педри пресс-служба каталонского клуба.

В следующем туре «Барселоне» предстоит сразиться на выезде с «Жироной», это случится 28 января.