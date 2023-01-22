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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри впервые забил в двух играх подряд за «Барселону»

22 Января 2023 • 23:40 Комментировать
Барселона
1:0
Хетафе
окончен

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Барселона» с минимальным счетом одолела «Хетафе», это случилось благодаря голу Педри на исходе первого тайма. Как выяснилось, талантливый полузащитник забил во втором матче кряду, в котором он появлялся на поле - и это случилось с ним впервые за все время выступлений в составе каталонского гранда, или, иными словами, за 98 матчей. При этом все три его последних удара в створ ворот оказались удачными.

В следующем туре «Барселоне» предстоит сразиться на выезде с «Жироной», это случится 28 января. 

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Барселона Педри
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