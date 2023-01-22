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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген провёл 13 «сухих» матчей после 17 туров – 2-й показатель в истории Ла Лиги

22 Января 2023 • 23:04 Комментировать
Барселона
1:0
Хетафе
окончен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Каталонский коллектив добился победы над «Хетафе» (1:0), в 13-й раз в сезоне не пропустив ни одного гола за матч. Во всех 13 случаях ворота команды защищал тер Штеген, ставший вторым за всю историю Ла Лиги по «сухим» матчам, согласно сведениям MisterChip. Единственный голкипер с ещё более впечатляющим результатом (14 матчей «на ноль» после 17 туров в сезоне 1993/94) – Пако Льяньо, выступавший за «Депортиво».

В нынешней кампании «Барселона» пропустила всего шесть голов, три из которых – в октябрьском матче против «Реала» (1:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Марк-Андре Тер Штеген
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