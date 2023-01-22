Хави – о победе над «Хетафе»: «Не лучший матч «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался после победы над «Хетафе» в матче Ла Лиги (1:0).

Единственное взятие ворот состоялось на 35-й минуте – голом отметился полузащитник Педри.

«Барселона» провела не лучший матч, – считает Хави. – Сегодня мы не пропустили и смогли победить, но я не могу сказать, что мы были хороши. Это важная победа, но мы должны выступать более уверенно на своём поле. Возможно, сказывается психологическая утомлённость», – заявил рулевой каталонского гранда в послематчевом интервью.

Отрыв «Барселоны» от «Реала» вырос до шести очков при одном матче в запасе у мадридцев.