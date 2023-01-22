«Барселона» набрала 44 очка после 17 туров Ла Лиги – лучший результат с 2018 года

«Барселона» с минимальным счётом обыграла «Хетафе» и сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Гол Педри, забитый на 35-й минуте встречи, остался единственным в сегодняшнем поединке. После 17 туров на счету «сине-гранатовых» 44 набранных очка (14 побед, 2 ничьи и 1 поражение) – лучший результат с сезона 2017/18. Тогда каталонцы имели в активе на один балл больше на той же дистанции, а по итогам кампании завоевали чемпионский титул.

Команда Хави Эрнандеса опережает идущий вторым мадридский «Реал» на шесть очков, однако «сливочные» свой матч ещё не провели.