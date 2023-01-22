«Барселона» скромно обыграла «Хетафе»

В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе», одного из аутсайдеров сезона. Несмотря на разницу в статусе соперников, счет оставался скользким до финального свистка. Уже на пятой минуте Борха Майораль добил мяч в сетку, но из офсайда. Карлес Аленья выбегал один на один с голкипером и не смог переиграть Марка-Андре тер Штегена. А вот каталонцы бережнее отнеслись к своему моменту - Рафинья контратаковал по левой бровке и точно сыграл на Педри, который в падении перебросил вратаря. В ответ Майораль оказался сам перед чужими воротами, и голкипер снова выручил. После перерыва реально опасных моментов не было.
«Барселона» победила со счетом 1:0 и оторвалась от идущих вторыми «Реалов» уже на шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Педри35'
Тер Штеген Марк-Андре•Роберто Серхи77' (Алонсо Маркос (77') •Кунде Жюль•Кристенсен Андреас46' (Гарсия Эрик (46') •Бальде Алехандро46' (Альба Жорди (46') •Педри•Бускетс Серхио•Гави•Рафинья Диас62' (Кесси Франк (62') •Фати Ансу•Дембеле Усман 68'
Сория Давид•Дьене Даконам•Дуарте Домингуш•Альдерете Омар• 44'Дамиан Суарес•Иглесиас Хуан84' (Сеоане Хайме (84') •Майораль Борха77' (Порту Кристиан (77') •Альгобия Анхель62' (Вильяр Гонсало (62') •Милья Луис84' (Альварес Гастон (84') •Аленья Карлес•Унал Энес 82'84' (Латаса Хуан (84')
22 января. Стадион "Камп Ноу Спотифай".
всех тем не менее с победой!
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