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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» скромно обыграла «Хетафе»

22 Января 2023 • 22:27 Комментировать (4)
Барселона
1:0
Хетафе
окончен

В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе», одного из аутсайдеров сезона. Несмотря на разницу в статусе соперников, счет оставался скользким до финального свистка. Уже на пятой минуте Борха Майораль добил мяч в сетку, но из офсайда. Карлес Аленья выбегал один на один с голкипером и не смог переиграть Марка-Андре тер Штегена. А вот каталонцы бережнее отнеслись к своему моменту - Рафинья контратаковал по левой бровке и точно сыграл на Педри, который в падении перебросил вратаря. В ответ Майораль оказался сам перед чужими воротами, и голкипер снова выручил. После перерыва реально опасных моментов не было.

«Барселона» победила со счетом 1:0 и оторвалась от идущих вторыми «Реалов» уже на шесть очков.

Протокол игры  
Барселона1:0Хетафе
(1:0) Педри35'  
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 77' (Алонсо Маркос ( 77') Кунде ЖюльКристенсен Андреас 46' (Гарсия Эрик ( 46') Бальде Алехандро 46' (Альба Жорди ( 46') ПедриБускетс СерхиоГавиРафинья Диас 62' (Кесси Франк ( 62') Фати АнсуДембеле Усман  68'
Запасные: Пенья ИньякиБельерин ЭкторАраухо РональдДе Йонг ФренкиТорре ПаблоТенас Арнау
Сория ДавидДьене ДаконамДуарте ДомингушАльдерете Омар  44'Дамиан СуаресИглесиас Хуан 84' (Сеоане Хайме ( 84') Майораль Борха 77' (Порту Кристиан ( 77') Альгобия Анхель 62' (Вильяр Гонсало ( 62') Милья Луис 84' (Альварес Гастон ( 84') Аленья КарлесУнал Энес  82' 84' (Латаса Хуан ( 84')
Запасные: Максимович НеманьяАмави ЖорданКасилья КикоМитрович СтефанМата ХаймеКонде Диего
22 января. Стадион "Камп Ноу Спотифай".

 

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Барселона Хетафе
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Комментарии (4)
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sermarkov
22 Января 2023 в 23:03
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pol-black
22 Января 2023 в 22:30
вымучили победу! скромно как о счёту, так и по игре. Фати постепенно превращается в Феррана Торреса. имеет регулярно моменты и так же регулярно их порет. оборона - проходной двор. если бы не Тер Штеген, регулярно спасающий после выходов один на один, очки бы потеряли сегодня.
всех тем не менее с победой!
Шарипов Тахир
22 Января 2023 в 22:34
Да, глядя на игру Фати, понимаешь почему главный тренер не ставит его в основу. Судя по всему, этот игрок так и останется вечно подающим надежды! В общем же, конечно, игра вызывает только глубокое разочарование, к сожалению!
pol-black
22 Января 2023 в 22:49
по матчу с мадридом казалось, что прежняя Барса вернулась. но видимо мотивация имеет огромное значение для игры нынешней команды.
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