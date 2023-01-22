«Барселона» скромно обыграла «Хетафе»

В 17-м туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе», одного из аутсайдеров сезона. Несмотря на разницу в статусе соперников, счет оставался скользким до финального свистка. Уже на пятой минуте Борха Майораль добил мяч в сетку, но из офсайда. Карлес Аленья выбегал один на один с голкипером и не смог переиграть Марка-Андре тер Штегена. А вот каталонцы бережнее отнеслись к своему моменту - Рафинья контратаковал по левой бровке и точно сыграл на Педри, который в падении перебросил вратаря. В ответ Майораль оказался сам перед чужими воротами, и голкипер снова выручил. После перерыва реально опасных моментов не было.

«Барселона» победила со счетом 1:0 и оторвалась от идущих вторыми «Реалов» уже на шесть очков.