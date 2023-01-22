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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» впервые в 21-м веке в Ла Лиге получил право на два пенальти в компенсированное время

22 Января 2023 • 21:35 Комментировать
Вильярреал
1:0
Жирона
окончен

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Вильярреал» вырвал победу у «Жироны», получив право на два пенальти в компенсированное время матча. Первый из них «подводники» реализовать не смогли, а вот второй оказался удачнее - Дани Парехо забил на 100-й минуте (100:01) и это был самый поздний гол «Вильярреала» в 21-м веке в Ла Лиге также. Кроме того, впервые в 21-м веке команда получила право на два пенальти в компенсированное арбитром время матча.

В следующем, последнем туре первого круга испанского чемпионата, «Вильярреал» примет дома «Райо Вальекано», это случится 30 января. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Жирона
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