«Вильярреал» впервые в 21-м веке в Ла Лиге получил право на два пенальти в компенсированное время

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Вильярреал» вырвал победу у «Жироны», получив право на два пенальти в компенсированное время матча. Первый из них «подводники» реализовать не смогли, а вот второй оказался удачнее - Дани Парехо забил на 100-й минуте (100:01) и это был самый поздний гол «Вильярреала» в 21-м веке в Ла Лиге также. Кроме того, впервые в 21-м веке команда получила право на два пенальти в компенсированное арбитром время матча.

В следующем, последнем туре первого круга испанского чемпионата, «Вильярреал» примет дома «Райо Вальекано», это случится 30 января.