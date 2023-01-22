«Хетафе» - второй самый удобный домашний соперник для «Барселоны» в чемпионате Испании

В восемнадцатом туре испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сражается дома с «Хетафе», и в данном случае речь идет об очень удобном сопернике для каталонского гранда, ибо «Хетафе» никогда ранее не обыгрывал «Барселону» в гостевом матче, а это целых семнадцать игр.

По этому показателю лишь «Эльче» из нынешнего состава Ла Лиги можно назвать еще более удобным соперником для «Барселоны» - там беспроигрышная серия каталонцев составляет уже целых 24 матча.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Хетафе» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию, она уже доступна на нашем сайте.