​Серлот идёт по стопам Гризманна и Ковачевича

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата «Реал Сосьедад» обыграл на выезде «Райо Вальекано», забив тем два мяча. Один из них записал на свой счет Александр Серлот, который забивает уже в пяти матчах чемпионата подряд. По этому параметру Серлот стал пятым игроком клуба в 21-м веке.

До него это удавалось Дарко Ковачевичу и Александеру Исаку, которые забивали в шести матчах кряду, а также Антуану Гризманну и Микелю Оярсабалю - они, как и Серлот, забивали в пяти матчах испанского чемпионата подряд. Следующим экзаменатором Серлота станет, однако, не кто-нибудь, а мадридский «Реал».