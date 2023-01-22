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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» определились с будущим Феррана Торреса

22 Января 2023 • 20:21 Комментировать
Барселона
1:0
Хетафе
1 1.22 X 7.00 2 14.00
перерыв

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть клуб по окончании сезона.

22-летний футболист не будет продан в январское трансферное окно, однако его будущее по-прежнему находится под вопросом. Согласно сведениям испанских СМИ, некоторые представители совета директоров «Барселоны» считают, что летом испанца будет целесообразно выставить на продажу, если он не улучшит свою игру в оставшихся матчах нынешней кампании.

Ферран Торрес провёл 23 матча за команду Хави Эрнандеса в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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