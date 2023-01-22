В «Барселоне» определились с будущим Феррана Торреса

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть клуб по окончании сезона.

22-летний футболист не будет продан в январское трансферное окно, однако его будущее по-прежнему находится под вопросом. Согласно сведениям испанских СМИ, некоторые представители совета директоров «Барселоны» считают, что летом испанца будет целесообразно выставить на продажу, если он не улучшит свою игру в оставшихся матчах нынешней кампании.

Ферран Торрес провёл 23 матча за команду Хави Эрнандеса в текущем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.