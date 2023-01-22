​Фати – в основе: «Барселона» озвучила состав на матч с «Хетафе»

В воскресенье вечером «Барселона» будет проводить домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Рулевой каталонской команды Хави принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде, Кристенсен, Бальде, Бускетс, Педри, Гави, Дембеле, Рафинья, Фати.

Матч между «Барселоной» и «Хетафе» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом матча можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая второй «Реал» на три очка.