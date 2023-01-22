​Девушка, обвиняющая Дани Алвеса в сексуальном насилии, отказалась от компенсации

На днях известный футболист Дани Алвес попал за решётку. Бывшего игрока «Барселоны» арестовали без права внесения залога по обвинению в сексуальном насилии. Если вина Алвеса будет наказана, бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщает El Pais, девушка, которая обвиняет Дани Алвеса в сексуальном насилии, отказалась от денежной компенсации со стороны футболиста.

Отмечается, что все показания, которые уже успел дать Дани Алвес, не состыковываются с данными камер видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

Напомним, что пострадавшая девушка заявила, что Алвес в жёсткой форме склонил её к интиму в туалете ночного клуба.