«Вильярреал» дожал «Жирону» благодаря двум пенальти на 90-й минуте

Неплохо выглядящие «Вильярреал» и «Жирона» встретились в 18-м туре Ла Лиги. «Жёлтая субмарина» доминировала на поле, но никак не могла открыть счет. Йереми Пина зарядил в штангу уже в самом дебюте. На это гости ответили выстрелом Кристиана Стуани - парировано. Херард Морено мог забивать под конец тайма, но и здесь голкипер был на высоте. А вот Алехандро Баэна головой не попал в рамку. Второй тайм был на редкость малособытийным, а удаление Сантьяго Буэно на 79-й минуте уже ничего не дало «Вильярреалу». На четвертой компенсированной минуте Морено не реализовал пенальти - спас вратарь. На 11-й добавленной еще один 11-метровый, и здесь голкипер не отбил удар Даниэля Парехо.

1:0, хозяева вышли на четвертое место, соперник - 11-й.