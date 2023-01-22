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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» дожал «Жирону» благодаря двум пенальти на 90-й минуте

22 Января 2023 • 18:07 Комментировать
Вильярреал
1:0
Жирона
окончен

Неплохо выглядящие «Вильярреал» и «Жирона» встретились в 18-м туре Ла Лиги. «Жёлтая субмарина» доминировала на поле, но никак не могла открыть счет. Йереми Пина зарядил в штангу уже в самом дебюте. На это гости ответили выстрелом Кристиана Стуани - парировано. Херард Морено мог забивать под конец тайма, но и здесь голкипер был на высоте. А вот Алехандро Баэна головой не попал в рамку. Второй тайм был на редкость малособытийным, а удаление Сантьяго Буэно на 79-й минуте уже ничего не дало «Вильярреалу». На четвертой компенсированной минуте Морено не реализовал пенальти - спас вратарь. На 11-й добавленной еще один 11-метровый, и здесь голкипер не отбил удар Даниэля Парехо.

1:0, хозяева вышли на четвертое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Вильярреал1:0Жирона
(1:0) Парехо Даниэль90'  
Рейна ПепеМанди АиссаКуэнка Хорхе 61' (Фалл Мамаду ( 61') Торрес Пау II  37'Мохика Хоан 86' (Морено Альберто ( 86'  90') Капу Этьен 81' (Тригерос Мануэль ( 81') Парехо ДаниэльБаэна Алехандро  45'Чуквезе Саму 86' (Кольядо Диего ( 86') Морено Херард  18'Пино Йереми  25' 81' (Моралес Луис ( 81')
Запасные: Йоргенсен ФилипМану МорланесНиньо ФернандоФойт Хуан
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно Сантьяго  2'  79'Бернардо ЭспиносаГутьеррес Мигель  33' 81' (Хуанпе Хуан ( 81'  90') Ромеу ОриольВилья Тони 75' (Фернандес Валери ( 75') Мартин Иван 64' (Эррера Янгель ( 64'  90') Гарсия Алеш 75' (Гарсия Борха I ( 75') Рикельме РодригоСтуани Кристиан  40' 64' (Кастельянос Валентин ( 64')
Запасные: Коуто ЯнХуан Карлос МартинВальехо МануФуйдиас ТониЧичаритоРока Касалс ХоэльЦыганков Виктор
22 января. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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