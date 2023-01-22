«Вильярреал» дожал «Жирону» благодаря двум пенальти на 90-й минуте

Неплохо выглядящие «Вильярреал» и «Жирона» встретились в 18-м туре Ла Лиги. «Жёлтая субмарина» доминировала на поле, но никак не могла открыть счет. Йереми Пина зарядил в штангу уже в самом дебюте. На это гости ответили выстрелом Кристиана Стуани - парировано. Херард Морено мог забивать под конец тайма, но и здесь голкипер был на высоте. А вот Алехандро Баэна головой не попал в рамку. Второй тайм был на редкость малособытийным, а удаление Сантьяго Буэно на 79-й минуте уже ничего не дало «Вильярреалу». На четвертой компенсированной минуте Морено не реализовал пенальти - спас вратарь. На 11-й добавленной еще один 11-метровый, и здесь голкипер не отбил удар Даниэля Парехо.
1:0, хозяева вышли на четвертое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Парехо Даниэль90'
Рейна Пепе•Манди Аисса•Куэнка Хорхе61' (Фалл Мамаду (61') •Торрес Пау II• 37'Мохика Хоан86' (Морено Альберто (86') • 90'Капу Этьен81' (Тригерос Мануэль (81') •Парехо Даниэль•Баэна Алехандро• 45'Чуквезе Саму86' (Кольядо Диего (86') •Морено Херард• 18'Пино Йереми 25'81' (Моралес Луис (81')
Запасные: Йоргенсен Филип•Ману Морланес•Ниньо Фернандо•Фойт Хуан
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Буэно Сантьяго 2'• 79'Бернардо Эспиноса•Гутьеррес Мигель 33'81' (Хуанпе Хуан (81') • 90'Ромеу Ориоль•Вилья Тони75' (Фернандес Валери (75') •Мартин Иван64' (Эррера Янгель (64') • 90'Гарсия Алеш75' (Гарсия Борха I (75') •Рикельме Родриго•Стуани Кристиан 40'64' (Кастельянос Валентин (64')
22 января. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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