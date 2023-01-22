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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Мы не сравниваем себя с «Реалом»

22 Января 2023 • 15:48 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил прогресс своей команды, отметив заметные улучшения в результатах и игре за последний месяц.

«Мы не сравниваем себя с «Реалом», мы сравниваем себя сами с собой. И мы стали лучше, чем были ещё месяц назад. Я вижу заметный прогресс после игры с «Эспаньолом». Нужно поддерживать этот уровень. Мы не смотрим на другие команды», — цитирует речь наставника каталонского клуба испанское издание Marca.

На данный момент «Барса» набрала 41 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионате Испании.

Ближайший преследователь мадридский «Реал» отстаёт на 3 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Барселона Хави Эрнандес
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