Хави: «Гави очень умён, с каждым днем он становится всё лучше и лучше»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился своим мнением о 18-летнем полузащитнике команды Гави, отметив профессиональный рост футболиста.

«Индивидуальные разборы и беседы помогли. Он очень молод, а юный возраст иногда способствует плохому выступлению в некоторых матчах. Сейчас я вижу, что он повзрослел за очень короткое время. Гави знает, когда нужно сфолить, чтобы избежать контратак, а когда нет. Он очень умён. С каждым днем он становится всё лучше и лучше. Это важно для команды», — передаёт речь Хави издание Marca.

В 16 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании Гави записал на свой счёт две голевые передачи.