​Хави одобрил продление контракта с Маркосом Алонсо

Защитник Маркос Алонсо имеет хорошие шансы остаться в «Барселоне», подписав новый контракт (действующий истекает в конце сезона). Как сообщает испанское издание Sport, главный тренер «сине-гранатовых» Хави одобрил продление трудового соглашения с Алонсо. При этом переговоры стартуют уже после закрытия зимнего трансферного окна – в феврале.

Пока непонятно, на какой срок будет рассчитан новый контракт Маркоса Алонсо. Футболист хотел бы получить договор на два сезона, в то время как «Барселону» больше устраивает формат «1+1».

32-летний Маркос Алонсо провёл за «Барселону» 17 матчей, в которых забил два гола.