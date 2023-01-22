«Севилья» в последний момент выбралась из зоны вылета, дожав «Кадис»

Главные аутсайдеры Ла Лиги, за исключением безнадёжного «Эльче», «Севилья» и «Кадис», играли за право покинуть зону вылета. Хозяева поля доминировали на поле и создали предостаточно моментов для победы, но мяч упорно не шел в ворота. На 45-й минуте Эрик Ламела добился своего, но после затяжного видеопросмотра взятия ворот там усмотрели вне игры. Что касается других опасных моментов, то Неманья Гудель и Лоик Баде пробивали головой, но в створ не попали. Лишь на 89-й минуте севильцы открыли счет, Иван Ракитич реализовал 11-метровый.

«Севилья» находится в одном очке над зоной вылета, ее соперник - предпоследний.