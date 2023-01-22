«Севилья» в последний момент выбралась из зоны вылета, дожав «Кадис»

Главные аутсайдеры Ла Лиги, за исключением безнадёжного «Эльче», «Севилья» и «Кадис», играли за право покинуть зону вылета. Хозяева поля доминировали на поле и создали предостаточно моментов для победы, но мяч упорно не шел в ворота. На 45-й минуте Эрик Ламела добился своего, но после затяжного видеопросмотра взятия ворот там усмотрели вне игры. Что касается других опасных моментов, то Неманья Гудель и Лоик Баде пробивали головой, но в створ не попали. Лишь на 89-й минуте севильцы открыли счет, Иван Ракитич реализовал 11-метровый.
«Севилья» находится в одном очке над зоной вылета, ее соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Ракитич Иван 89'
Буну Яссин • Баде Луак • Гудель Неманья • Рекик Карим • Навас Хесус • Ламела Эрик 33' 74' ( Окампос Лукас ( 74') • Торрес Оливер 79' ( Сусо Хесус ( 79') • Фернандо Режес 74' ( Монтьель Гонсало ( 74') • Хордан Хоан • Ракитич Иван • Эн-Несири Юссеф 79' ( Мир Рафа ( 79')
Запасные: Дмитрович Марко • Ньянзу Танги • Кинтана Начо • Салас Кике • Арболь Матиас • Manu Bueno • Альварес Карлос
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак • Эрнандес Луис • Мбайе Мамаду • Эспино Альфонсо • 34'Бонгонда Тео 70' ( Диарра Юба ( 70') • Алькарас Рубен 90' ( Негредо Альваро ( 90') • Алекс Фернандес • Окампо Брайан 70' ( Алехо Иван ( 70' 83' ) • 88'Собрино Рубен 45' 81' ( Арзамендия Сантьяго ( 81') • Лосано Энтони
Запасные: Карлос Гарсия • Хименес Альваро • Бастида Альваро • Азнар Виктор • Парра Рауль
21 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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