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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» в последний момент выбралась из зоны вылета, дожав «Кадис»

22 Января 2023 • 00:59 Комментировать
Севилья
1:0
Кадис
окончен

Главные аутсайдеры Ла Лиги, за исключением безнадёжного «Эльче», «Севилья» и «Кадис», играли за право покинуть зону вылета. Хозяева поля доминировали на поле и создали предостаточно моментов для победы, но мяч упорно не шел в ворота. На 45-й минуте Эрик Ламела добился своего, но после затяжного видеопросмотра взятия ворот там усмотрели вне игры. Что касается других опасных моментов, то Неманья Гудель и Лоик Баде пробивали головой, но в створ не попали. Лишь на 89-й минуте севильцы открыли счет, Иван Ракитич реализовал 11-метровый.

«Севилья» находится в одном очке над зоной вылета, ее соперник - предпоследний.

Протокол игры 
Севилья1:0Кадис
(1:0) Ракитич Иван 89'  
Буну Яссин  Баде Луак  Гудель Неманья  Рекик Карим  Навас Хесус  Ламела Эрик   33'   74' (Окампос Лукас (   74' Торрес Оливер   79' (Сусо Хесус (   79' Фернандо Режес   74' (Монтьель Гонсало (   74' Хордан Хоан  Ракитич Иван  Эн-Несири Юссеф   79' (Мир Рафа (   79')
Запасные: Дмитрович Марко  Ньянзу Танги  Кинтана Начо  Салас Кике  Арболь Матиас  Manu Bueno  Альварес Карлос
Ледесма Херемиас  Карселен Исаак  Эрнандес Луис  Мбайе Мамаду  Эспино Альфонсо   34'  Бонгонда Тео   70' (Диарра Юба (   70' Алькарас Рубен   90' (Негредо Альваро (   90' Алекс Фернандес  Окампо Брайан   70' (Алехо Иван (   70'   83'   88' Собрино Рубен   45'   81' (Арзамендия Сантьяго (   81' Лосано Энтони
Запасные: Карлос Гарсия  Хименес Альваро  Бастида Альваро  Азнар Виктор  Парра Рауль
 21 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Кадис
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